Россияне пожаловались на блокировки платежей за дорогие покупки на маркетплейсах

В рамках телефонной проверки автоматизированный помощник запрашивает у клиента подтверждение того, что операция проводится по его собственной инициативе. После подтверждения законности транзакции ранее установленное ограничение отменяется. Кроме того, банки направляют своим клиентам разъяснительные материалы с рекомендациями по выявлению мошеннических схем и мерам защиты от них.