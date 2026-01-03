Ричмонд
Россияне пожаловались на блокировки платежей за дорогие покупки на маркетплейсах

Российские кредитные организации ужесточили контроль операций при оплате крупных покупок на маркетплейсах, в результате чего клиенты все чаще сталкиваются с временной приостановкой проведения платежей. Об этом пишут РИА Новости (РИАН).

Уточняется, что при совершении крупной покупки банки вправе временно заблокировать проведение платежа и проинформировать клиента об отклонении операции в связи с выявленным риском мошенничества. Для продолжения оплаты клиенту рекомендуется самостоятельно обратиться в банк либо дождаться входящего звонка от его представителей.

В рамках телефонной проверки автоматизированный помощник запрашивает у клиента подтверждение того, что операция проводится по его собственной инициативе. После подтверждения законности транзакции ранее установленное ограничение отменяется. Кроме того, банки направляют своим клиентам разъяснительные материалы с рекомендациями по выявлению мошеннических схем и мерам защиты от них.

Ранее на фоне участившихся мошеннических атак банки уже усилили контроль за крупными операциями клиентов. При переводе значительных сумм кредитные организации запрашивают у отправителей данные получателя, степень родства и цель перевода, а также могут временно снижать лимиты на снятие наличных до 50 тысяч рублей в течение 48 часов при возникновении подозрений.