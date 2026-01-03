Россияне пожаловались на блокировки платежей за дорогие покупки на маркетплейсах

Российские банки начали блокировать операции, проверяя крупные покупки на маркетплейсах.
Российские кредитные организации ужесточили контроль операций при оплате крупных покупок на маркетплейсах, в результате чего клиенты все чаще сталкиваются с временной приостановкой проведения платежей. Об этом пишут РИА Новости (РИАН).
Уточняется, что при совершении крупной покупки банки вправе временно заблокировать проведение платежа и проинформировать клиента об отклонении операции в связи с выявленным риском мошенничества. Для продолжения оплаты клиенту рекомендуется самостоятельно обратиться в банк либо дождаться входящего звонка от его представителей.
В рамках телефонной проверки автоматизированный помощник запрашивает у клиента подтверждение того, что операция проводится по его собственной инициативе. После подтверждения законности транзакции ранее установленное ограничение отменяется. Кроме того, банки направляют своим клиентам разъяснительные материалы с рекомендациями по выявлению мошеннических схем и мерам защиты от них.
Ранее на фоне участившихся мошеннических атак банки уже усилили контроль за крупными операциями клиентов. При переводе значительных сумм кредитные организации запрашивают у отправителей данные получателя, степень родства и цель перевода, а также могут временно снижать лимиты на снятие наличных до 50 тысяч рублей в течение 48 часов при возникновении подозрений.