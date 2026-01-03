Топ-5 главных новостей в Молдове 3 января 2026: В Молдове банки выдают странные леи 2015 года — не фальшивки ли; в Молдове два родных брата насиловали младшую сестру четыре года с 8 лет; тепло и слякоть п

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 3 января 2025:
1. В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.
2. В Молдове два родных брата получили по 10 лет: Они насиловали сестру четыре года, с 8-летнего возраста, — весь кошмар вскрылся, когда девочка забеременела.
3. В Молдову приходит тепло и слякоть: Привычная зима — с дождями и плюсовой температурой.
4. В Молдове задерживают на таможнях все посылки из-за границы: Получатели должны доказать, что стоимость не превышает 150 евро.
5. Гражданин Молдовы найден мертвым на поле в Италии: 25-летний Серджиу Цэрнэ выехал за город поснимать природу, где его убили.
