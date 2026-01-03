Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 3 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 3 января 2025:

1. В Молдове банки выдают странные леи: Сотенные купюры 2015 года, подписанные главой нацбанка Анкой Драгу, которая заняла этот пост лишь 8 лет спустя — разбирались, не фальшивки ли нам подсовывают.

2. В Молдове два родных брата получили по 10 лет: Они насиловали сестру четыре года, с 8-летнего возраста, — весь кошмар вскрылся, когда девочка забеременела.

3. В Молдову приходит тепло и слякоть: Привычная зима — с дождями и плюсовой температурой.

4. В Молдове задерживают на таможнях все посылки из-за границы: Получатели должны доказать, что стоимость не превышает 150 евро.

5. Гражданин Молдовы найден мертвым на поле в Италии: 25-летний Серджиу Цэрнэ выехал за город поснимать природу, где его убили.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Дрон на шиферной крыше, новое старое правительство, контрабанда оружием, политзаключенные: Итоги года — политические события, изменившие жизнь в Молдове.

Главные события 2025-го, которые потрясли Молдову (далее…).

Умом ПАС не понять: Чтобы сэкономить 70 млн евро, премьер-министр Молдовы Мунтяну готовит массовые увольнения — и тут же власти хотят строить стадион за 100 млн евро.

Действия властей не поддаются логическому объяснению (далее…).

Похищал деньги у пассажиров: В аэропорту Кишинева задержан член преступной группы, которая обворовывала людей в самолетах.

Пограничная полиция Молдовы раскрыла международную преступную группировку (далее…).