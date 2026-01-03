В ХМАО в Новый год стало больше миллионеров

Победитель из ХМАО стал обладателем миллиона рублей.
В Новый год благодаря праздничной лотерее житель ХМАО выиграл один миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.
«В первый день нового, 2026 года житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выиграл 1 млн рублей в новогоднем тираже флагманской лотереи “Мечталлион”», — говорится в сообщении. Уточняется, что пока победитель не обратился за выигрышем.
Розыгрыш проводился 1 января. Суперприз в размере 117 миллионов рублей был разделен между двумя участниками из Санкт-Петербурга и Томской области, а также еще 64 участника, включая югорчанина, стали миллионерами.