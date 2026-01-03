Экс-помощнице Байдена угрожают украинцы

По словам экс-помощницы Байдена, украинцы отчаянны в том, чтобы напугать людей, которые поддерживают РФ.
Обозреватель RT, бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид сообщила, что в интернете в ее адрес поступают угрозы со стороны граждан Украины. Об этом она рассказала в интервью журналистам.
«Да, это так. Полагаю, я попала в какие-то украинские списки, вроде “Миротворца” (признан в РФ экстремистским сайтом)», — ответила Рид на вопрос об угрозах украинцев в интернете. Ее слова приводит РИА Новости.
Она отметила, что многие жители западных стран, поддерживающие Россию, оказываются в подобных базах. При этом на самом «Миротворце»* данных о Рид нет. По ее словам, украинская сторона действует достаточно отчаянно, пытаясь запугать людей, в том числе с помощью интернет-троллинга. Вместе с тем журналистка подчеркнула, что проживает в России и чувствует себя здесь в безопасности.
«Кроме того, меня пыталась преследовать вся государственная машина Джо Байдена, и ничего. Так что пусть попробуют, я сейчас здесь все могу вынести. Я не капитулирую перед террористами», — с иронией сообщила обозреватель RT.
Российский лидер Владимир Путин 22 сентября 2025 года подписал указ о предоставлении российского гражданства гражданке США Таре Рид, ранее работавшей помощницей Джо Байдена в сенате. Российский паспорт она получила в 20-х числах декабря.
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.