«Лишь одна из программ»: Гордон высказался об увольнении Урганта

Телеведущий Александр Гордон рассказал, что не считает нужным оплакивать пропажу из эфирной сетки программы «Вечерний Ургант» из-за ухода журналиста Ивана Урганта.

— Как будто Ургант когда-то определял, что такое Первый канал. Это была лишь одна из программ Первого канала, — высказался Гордон.

Телеведущий также заявил, что хотел бы занять место журналиста Владимира Познера.

— Я очень мечтал занять его нишу. Раз в неделю посидел с кем-нибудь, с умным человеком или не очень, поговорил, да и все, и ты Познер. Мечтал, но не дают. Видите, я еще не дорос до Познера, что называется, — заявил Гордон в интервью Антону Красовскому.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что у Ивана Урганта есть все шансы вернуться на телевидение в ближайшее время. Он отметил, что телеведущий сейчас дает частные выступления как в России, так и заграницей.

До этого Познер рассказал, что полностью прочитал нашумевшую статью американской газеты The New York Times, в которой говорится, что некие «видные россияне» якобы лично попросили президента РФ Владимира Путина вернуть в эфир Урганта.