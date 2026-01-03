«Лишь одна из программ»: Гордон высказался об увольнении Урганта

— Я очень мечтал занять его нишу. Раз в неделю посидел с кем-нибудь, с умным человеком или не очень, поговорил, да и все, и ты Познер. Мечтал, но не дают. Видите, я еще не дорос до Познера, что называется, — заявил Гордон в интервью Антону Красовскому.