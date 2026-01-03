Слоны из Московского зоопарка продолжат гулять на улице при слабом минусе

«Они обучены давать ноги, держать эти ноги для обработки, они обучены давать смыв из хобота, чтобы мы могли взять на мазок, только это с помощью ведра. Они обучены давать кровь из уха, они крутятся по команде, ложатся по команде, чтобы мы понимали, например, в каком состоянии суставы. Это очень удобно: когда ты раз в день слона кладешь по команде и он встает на глазах, то сразу понятно, что какая-то нога потянута», — пояснил Брагин.