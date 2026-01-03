В Омске произошли массовые задержки авиарейсов

В субботу ночью и утром, 3 января, в омском аэропорту произошли массовые задержки вылетов. По данным онлайн-табло, с опозданием отправились практически все ночные и утренние рейсы.
Задержки составили от 15 минут до более чем четырёх часов. Так, рейс авиакомпании «Азур Эйр» в Камрань вместо 00:05 вылетел только в 02:50. Самолёт «Победы» на Москву был сдвинут с 05:20 до 07:53, а рейс авиакомпании «Россия» на Санкт-Петербург — с 05:10 до 05:44.
Самой продолжительной стала задержка рейса «Уральских авиалиний» в Москву: вылет планировался на 06:35, но состоялся лишь в 10:30. С минимальными отклонениями — не более пяти минут — отправились только рейсы в Иркутск и Красноярск.