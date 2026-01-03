В Омске произошли массовые задержки авиарейсов

Задержки составили от 15 минут до более чем четырёх часов. Так, рейс авиакомпании «Азур Эйр» в Камрань вместо 00:05 вылетел только в 02:50. Самолёт «Победы» на Москву был сдвинут с 05:20 до 07:53, а рейс авиакомпании «Россия» на Санкт-Петербург — с 05:10 до 05:44.