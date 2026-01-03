Ричмонд
В Красноярске возбудили уголовное дело из-за травли 16-летней школьницы

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в связи с травлей 16-летней ученицы.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили «Комсомольской правде — Красноярск» в региональном управлении Следкома.

Установлено, что старшеклассница подвергалась систематической травле. Ее одноклассники не только оскорбляли девочку, но и снимали издевательства на видео. При этом к ответственности за эти действия пока никто не привлечен.

Дело расследуется по статье о халатности. Как заявили в ведомстве, правовую оценку также получат действия или бездействие должностных лиц администрации учебного заведения, где произошел инцидент.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Алексею Еремину лично отчитаться о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.