В лесах у челябинского поселка обнаружили следы «Царь-метеорита»

Осколок метеорита хранится в Челябинском музее.
В лесах недалеко от поселка Верхний Атлян в Челябинской области нашли след «Царь-метеорита». Об этом URA.RU рассказал один из местных жителей.
«Осенью 2025 года, когда еще было мало снега, мы ходили в окрестностях Верхнего Атляна. Там заметили странные борозды на земле. Металлоискатель показал, что в почве под травой что-то есть, возможно осколки “Царь-метеорита”. Рядом валялись странные камушки. Потом снег выпал и поиски были прекращены», — рассказал житель Миасского городского округа. Мужчина добавил, что летом они с друзьями снова собираются на поиски загадочного объекта, но подробности не разглашают, чтобы другие не затоптали следы.
Ранее в 2013 году исследователям не удалось найти самый большой осколок метеорита у поселка Верхний Атлян. Были обнаружены лишь несколько образцов, которые отправили в Москву. По мнению некоторых ученых, ошибочно считать, что самый большой обломок метеорита нашли в Чебаркульском районе. Они думают, что это осколок более крупного объекта, упавшего возле Верхнего Атляна.