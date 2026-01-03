В лесах у челябинского поселка обнаружили следы «Царь-метеорита»

«Осенью 2025 года, когда еще было мало снега, мы ходили в окрестностях Верхнего Атляна. Там заметили странные борозды на земле. Металлоискатель показал, что в почве под травой что-то есть, возможно осколки “Царь-метеорита”. Рядом валялись странные камушки. Потом снег выпал и поиски были прекращены», — рассказал житель Миасского городского округа. Мужчина добавил, что летом они с друзьями снова собираются на поиски загадочного объекта, но подробности не разглашают, чтобы другие не затоптали следы.