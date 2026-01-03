Ричмонд
В Кургане и Шадринске обещают теплую погоду в ближайшие десять дней

В Кургане и Шадринске в ближайшие дни днем будет от −5 до −10 градусов, пройдет снег. Об этом говорится в прогнозе погоды.

В Кургане и Шадринске возможна оттепель.

«Днем ожидается в городахот −5 до −10 градусов. Ночью будет до −15, −19 градусов мороза. возможен снег. Ветер от 3 до 10 метров в секунду», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее сообщалось, что первая половина января в Кургане будет теплой и снежной. С 1 по 15 января средняя температура воздуха в городе составит −11 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. Днем ожидается −4, −12 градусов, ночью −10, −21 градус. За 15 суток выпадет до 18 мм осадков, что в два раза больше нормы.

