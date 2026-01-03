В Кургане и Шадринске обещают теплую погоду в ближайшие десять дней

Ранее сообщалось, что первая половина января в Кургане будет теплой и снежной. С 1 по 15 января средняя температура воздуха в городе составит −11 градусов, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. Днем ожидается −4, −12 градусов, ночью −10, −21 градус. За 15 суток выпадет до 18 мм осадков, что в два раза больше нормы.