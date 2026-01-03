Ричмонд
ЖД инфраструктуру на Кубани восстановили после аномальных снегопадов

Железнодорожная инфраструктура в Краснодарском крае полностью восстановлена для организации движения поездов в штатном режиме, которые случились 31 декабря. Об это сообщили в соцсетях Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, отделение РЖД).

На Кубани к устранению последствий стихии привлекалось больше тысячи железнодорожников.

Аномальный циклон, обрушившийся на Краснодарский край и Адыгею в конце декабря 2025 года, лишил тысячи жителей электроснабжения и отопления в преддверии Нового года. Вместо праздничных мероприятий людям фактически пришлось заниматься выживанием. Местные жители сообщают, что топят снег для мытья посуды и гигиенических нужд, ночуют в верхней одежде, фиксируют нехватку бензина и питьевой воды в магазинах. В новогоднюю ночь к восстановлению инфраструктуры были привлечены свыше ста аварийных и ремонтных бригад. Сильный снегопад привел к обрушению кровель в жилых домах. В одном из таких случаев погибла местная жительница.

«В Краснодарском крае восстановлена работа объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных 31 декабря вследствие аномальных снегопадов», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале СКЖД.

В регионе, где действует режим чрезвычайной ситуации, сотрудники РЖД завершили полное восстановление электроснабжения контактной сети, а также автоматизированных систем управления движением поездов. Всего на территории Краснодарского края к устранению последствий непогоды было привлечено свыше тысячи железнодорожников. Подробную информацию о движении поездов пассажирам советуют смотреть в мобильном приложении, на сайте или позвонить на горячую линию РЖД.