ЖД инфраструктуру на Кубани восстановили после аномальных снегопадов

Аномальный циклон, обрушившийся на Краснодарский край и Адыгею в конце декабря 2025 года, лишил тысячи жителей электроснабжения и отопления в преддверии Нового года. Вместо праздничных мероприятий людям фактически пришлось заниматься выживанием. Местные жители сообщают, что топят снег для мытья посуды и гигиенических нужд, ночуют в верхней одежде, фиксируют нехватку бензина и питьевой воды в магазинах. В новогоднюю ночь к восстановлению инфраструктуры были привлечены свыше ста аварийных и ремонтных бригад. Сильный снегопад привел к обрушению кровель в жилых домах. В одном из таких случаев погибла местная жительница.