В селе под Хабаровском опрокинулся пассажирский автобус

В Хабаровском районе сегодня утром опрокинулся автобус рейсового маршрута № 102. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Хабаровского края.

Источник: Соцсети

Авария произошла 3 января около 10:45 в районе дома 1б по улице Центральной села Дружба. Водитель автобуса, 36-летний мужчина, двигался со стороны села Дружба в сторону села Некрасовка. По предварительным данным, он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего автобус съехал в правый кювет и опрокинулся.

В момент происшествия в салоне автобуса пассажиров не было. Сам водитель не пострадал и после аварии смог самостоятельно покинуть транспортное средство.

На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции. Они проводят осмотр места ДТП, опрашивают водителя и устанавливают все обстоятельства случившегося. Движение по дороге в районе аварии не перекрыто, но водителям рекомендуют соблюдать осторожность.