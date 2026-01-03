В селе под Хабаровском опрокинулся пассажирский автобус

Авария произошла 3 января около 10:45 в районе дома 1б по улице Центральной села Дружба. Водитель автобуса, 36-летний мужчина, двигался со стороны села Дружба в сторону села Некрасовка. По предварительным данным, он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего автобус съехал в правый кювет и опрокинулся.