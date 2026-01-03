В Госдуме рассказали, когда примут меры для защиты покупателей от «схемы Долиной»

Ещё одно предлагаемое новшество — обязательная фиксация факта перечисления денег именно лицу, продающему квартиру, а не каким-либо третьим сторонам. Кроме того, рассматривается возможность установить правило, согласно которому все расчёты по таким сделкам должны проводиться исключительно в безналичной форме. Это, как полагает депутат, не только пресечёт каналы для недобросовестных операций, но и исключит случаи, когда реальная цена квартиры отличается от заявленной в документах.