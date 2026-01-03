Ричмонд
В Госдуме рассказали, когда примут меры для защиты покупателей от «схемы Долиной»

Аксаков анонсировал скорое принятие мер по защите от схемы Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Борьба с мошенническими схемами на рынке вторичного жилья может получить законодательное закрепление уже в ближайшие месяцы. Как заявил в интервью РИА Новости глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, необходимые меры защиты планируется принять в первом квартале 2026 года.

Речь идёт о противодействии так называемой «схеме Долиной», когда продавец, уже получивший деньги за квартиру, отказывается передавать жильё покупателю. В качестве предлога он ссылается на то, что во время сделки якобы находился под давлением мошенников.

Депутат отметил, что среди предложений — введение «периода охлаждения» длительностью в неделю. В это время денежные средства покупателя будут находиться на заблокированном банковском депозите. Перевод продавцу произойдёт только после успешного оформления всех документов по сделке.

Ещё одно предлагаемое новшество — обязательная фиксация факта перечисления денег именно лицу, продающему квартиру, а не каким-либо третьим сторонам. Кроме того, рассматривается возможность установить правило, согласно которому все расчёты по таким сделкам должны проводиться исключительно в безналичной форме. Это, как полагает депутат, не только пресечёт каналы для недобросовестных операций, но и исключит случаи, когда реальная цена квартиры отличается от заявленной в документах.

Как известно, недавно история с квартирой Долиной подошла к концу. Победу в деле одержала Полина Лурье, которая купила жилье. Суд постановил, что отмены сделки быть не может, поэтому артистка должна выехать из квартиры.