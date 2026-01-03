Ричмонд
В Запорожье взяты в плен пять офицеров ГУР МО Украины

Офицеры ВСУ почти не бывают на передовой, поэтому редко попадают в плен.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в сентябре 2025 года взяли в плен в Запорожской области порядка пяти офицеров Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Сдачу офицеров ВСУ в плен собеседник агентства назвал большой удачей, так как те редко ходят на передовую со своими подразделениями.

«Это уже что-то вроде устоявшейся традиции — отправлять взводы, роты и батальоны без командиров. Это, пожалуй, самая серьезная отличительная черта украинского офицера в сравнении с российским», — пояснил источник.

Он уточнил, что офицеры ГУР попали в плен после успешной военной операции десантников ВС РФ.

По его словам, пленные украинские солдаты не могут объяснить, почему командиры не идут с ними в бой.

Собеседник допустил, что офицеров ВСУ могли взять в плен в Гуляйполе, так как украинские войска не ожидали такого быстрого прорыва российских сил.

Ранее стало известно, что командиры ВСУ сбежали из Константиновки и управляют украинскими солдатами по радиосвязи.