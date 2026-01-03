Полиция Владивостока расследует дебош с петардами в сквере в новогоднюю ночь

Судя по данным с камер видеонаблюдения, компания в составе трёх взрослых, предположительно пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, двух подростков и трёх малолетних детей пришла в сквер около 00:16 1 января со стороны дома № 18 по улице Днепропетровской. В сквере компания взрывала петарды, стреляла в воздух из предмета, похожего на пистолет, и уничтожила мусорную урну, положив туда взрывчатое вещество или связку зажжённых петард (по видео нельзя достоверно сказать, что компания использовала при этом акте хулиганства).