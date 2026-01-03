Полиция Владивостока расследует дебош с петардами в сквере в новогоднюю ночь

Судя по данным с камер видеонаблюдения, компания в составе трёх взрослых, предположительно пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, двух подростков и трёх малолетних детей пришла в сквер около 00:16 1 января со стороны дома № 18 по улице Днепропетровской. В сквере компания взрывала петарды, стреляла в воздух из предмета, похожего на пистолет, и уничтожила мусорную урну, положив туда взрывчатое вещество или связку зажжённых петард (по видео нельзя достоверно сказать, что компания использовала при этом акте хулиганства).
Малолетние дети во время взрыва бегали рядом и, как переживают местные жители, чудом избежали травм во время взрыва.
Компания пробыла в сквере недолго, удалившись в сторону Днепропетровской улицы около 00:34. Некоторое время компания провела около входа в ресторан «Джонка».
Публикацию о похождениях неадекватной компании обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.
Тем временем Минздрав Приморья предупреждает о недопустимости использования петард и других пиротехнических изделий гражданами в состоянии опьянения, так как оно снижает скорость реакции и внимательность. Если пиротехническое изделие не отбросить в сторону вовремя, взрыв происходит в руке. Это приводит к ожогам, открытым и закрытым, отрывным переломам, травматической ампутации пальцев, травмам глаз и челюстно-лицевой области.