Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В слободе Ростовской области в нескольких домах выбило стекла из-за атаки БПЛА

В Чертковском районе после атаки БПЛА повредило стекла.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после атаки БПЛА в ночь на субботу, 3 января, зафиксировали последствия на земле: в слободе Семено-Камышенской Чертковского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что электроснабжение оперативно восстановили, а информация о последствиях будет уточняться. По предварительным данным, люди не пострадали.

— Беспилотники также были уничтожены в Сальске, Миллеровском и Кашарском районах, — добавил Юрий Борисович.

Ранее, в ночь на 2 января, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

В трех районах Ростовской области сбили БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше