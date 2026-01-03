В слободе Ростовской области в нескольких домах выбило стекла из-за атаки БПЛА

В Ростовской области после атаки БПЛА в ночь на субботу, 3 января, зафиксировали последствия на земле: в слободе Семено-Камышенской Чертковского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что электроснабжение оперативно восстановили, а информация о последствиях будет уточняться. По предварительным данным, люди не пострадали.
— Беспилотники также были уничтожены в Сальске, Миллеровском и Кашарском районах, — добавил Юрий Борисович.
Ранее, в ночь на 2 января, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА в Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В трех районах Ростовской области сбили БПЛА.