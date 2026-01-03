Над украинскими беженцами висит «дамоклов меч двухмиллионных штрафов»: что стало причиной

Украинским беженцам в Европе грозят многомиллионные штрафы на Украине. Об этом сообщил киевский экономист Михаил Кухар.
По его словам, причиной штрафов станет налоговая политика, которую сейчас проводит глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев, в том числе принятый в 2020 году «Законопроект 1210». Документ предусматривает деофшоризацию, в целях которой внедрены правила противодействия выводу прибыли из-под налогообложения.
Согласно действующему законодательству, украинцы, проживающие за рубежом и являющиеся налоговыми резидентами Украины, должны подавать декларацию в украинскую налоговую. Кухар уточнил, что законопроект изначально был направлен на олигархов, но сейчас под удар попали все украинские мигранты.
«Над пятью миллионами украинских женщин с детьми в Европе висит Дамоклов меч двухмиллионных гривневых штрафов за недекларирование собственных иностранных доходов», — отметил экономист в эфире YouTube-канала общественной деятельницы Елены Думы.
Накануне появилось сообщение о планах немецких политиков вернуть пригодных к военной службе украинских мужчин на родину. ХСС планирует депортации украинских беженцев в 2026 году, сокращая социальные выплаты до минимума.