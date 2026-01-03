Солдат ВС РФ поразил беспилотник «Баба-Яга» в ДНР с помощью веревки

— Я заметил «Бабу-Ягу», подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою веревку (…) Нет, свою «птицу» я не потерял. Мы стараемся делать так, чтобы в момент, когда веревка наматывается, она отваливалась от «сбросника», — цитирует российского военнослужащего РИА Новости.