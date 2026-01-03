Ричмонд
Солдат ВС РФ поразил беспилотник «Баба-Яга» в ДНР с помощью веревки

Солдат Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью веревки поразил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба-Яга». При этом российский разведывательный дрон удалось сохранить.

— Я заметил «Бабу-Ягу», подлетел к ней, набрал высоту чуть выше и постарался, чтобы винтами намотало мою веревку (…) Нет, свою «птицу» я не потерял. Мы стараемся делать так, чтобы в момент, когда веревка наматывается, она отваливалась от «сбросника», — цитирует российского военнослужащего РИА Новости.

До этого украинский военнопленный Сергей Шевченко рассказал, как попал под атаку беспилотника ВСУ, помог раненому солдату ВС РФ, после чего добровольно сдался в плен.

Другой российский боец смог вытащить застрявший на позициях ВСУ дрон с помощью изобретения из трех предметов. Так, он использовал еще один беспилотник, веревку и распечатанную на 3D-принтере клешню.

Стало известно, что жители Украины обращаются к гадалкам с просьбой спрогнозировать обстановку в прифронтовых зонах. При этом некоторые гадалки начали сразу предупреждать в своем профиле, что не работают по теме украинского конфликта.