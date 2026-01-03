В российском аэропорту задерживаются 16 авиарейсов

В начале нового года на юге России продолжается период неблагоприятных погодных условий. Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на большей части территории Кубани в период с 4 по 5 января прогнозируются грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и усилением ветра до 20−25 м/с. Кроме того, ночью 3 января вводились временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Геленджика, Волгограда и Краснодара. Это сделано в целях безопасности пассажиров.