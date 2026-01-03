В российском аэропорту задерживаются 16 авиарейсов

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 16 авиарейсов.
В авиагавани Сочи, задерживаются 16 рейсов как на вылет, так и на прилет. Время ожидания варьируется от полутора до десяти часов. Об этом следует из информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта.
Задержки зафиксированы по девяти прибывающим рейсам из Москвы, Челябинска, Перми, Уфы, Надыма, Казани, Ульяновска и Оренбурга. Также откладывается вылет семи воздушных судов, направляющихся в Москву, Ульяновск, Оренбург и Челябинск.
В начале нового года на юге России продолжается период неблагоприятных погодных условий. Накануне в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на большей части территории Кубани в период с 4 по 5 января прогнозируются грозы, сопровождающиеся сильными ливнями и усилением ветра до 20−25 м/с. Кроме того, ночью 3 января вводились временные ограничения на полеты и вылеты вводились в воздушных гаванях Геленджика, Волгограда и Краснодара. Это сделано в целях безопасности пассажиров.