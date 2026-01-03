Бывшего вице-президента «Оборонстроя» Ясакову оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный районный суд столицы принял решение о заключении его под стражу на срок до 17 февраля 2026 года. Зинченко инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.