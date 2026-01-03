Ричмонд
Бывшего вице-президента «Оборонстроя» Ясакову оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Московский городской суд подтвердил законность ареста бывшего вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из судебных материалов, апелляционная жалоба защиты была отклонена, и постановление Таганского суда Москвы от 21 ноября 2025 года оставлено в силе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Ранее Таганский суд также продлил срок содержания Ясаковой под стражей, что также было обжаловано. Фигурантке вменяется мошенничество на сумму 786 миллионов рублей. Расследование может быть связано с банкротством «Оборонстроя», которое произошло в 2021 году.

Ирина Ясакова занимала пост депутата Законодательного собрания Вологодской области и была генеральным директором СРО НП РОС «Обронэнерго». Она также известна как автор книги «Женщина и её карьера». В настоящее время она продолжает находиться в следственном изоляторе по решению суда.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный районный суд столицы принял решение о заключении его под стражу на срок до 17 февраля 2026 года. Зинченко инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

