Бывшего вице-президента «Оборонстроя» Ясакову оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Ранее Таганский суд также продлил срок содержания Ясаковой под стражей, что также было обжаловано. Фигурантке вменяется мошенничество на сумму 786 миллионов рублей. Расследование может быть связано с банкротством «Оборонстроя», которое произошло в 2021 году.
Ирина Ясакова занимала пост депутата Законодательного собрания Вологодской области и была генеральным директором СРО НП РОС «Обронэнерго». Она также известна как автор книги «Женщина и её карьера». В настоящее время она продолжает находиться в следственном изоляторе по решению суда.
Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный районный суд столицы принял решение о заключении его под стражу на срок до 17 февраля 2026 года. Зинченко инкриминируется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.