Выходные и праздничные дни 2026-го подсчитали волгоградцы

В первые дни нового, 2026-го волгоградцы занялись подсчетом праздничных и выходных дней, которые им предстоит пережить в течение года.
Всего их получилось 118 — столько же без двух дней выпадает на четыре первых месяца года — с января по апрель. Таким образом, работать жителям региона, как и другим россиянам придется в 2026-м только восемь месяцев или две трети года.
После 11-ти дней зимних каникул следующие относительно длинные выходные выпадают на 21, 22 и 23 февраля, субботу, воскресенье и понедельник — так будут отмечать День защитника Отечества.
Аналогичная ситуация сложится в марте, в Международный женский день.
Дважды по три дня россияне станут отдыхать в мае — с 1 по 3 — пятницу, субботу, воскресенье — и с 9 по 11 числа месяца. Между ними придется отработать полноценную пятидневку, зато следующая неделя — с 12, вторника, по 15, пятницу, будет короче на один день.
Еще один трехдневный выходной связан с Днем России — гулять волгоградцы будут с 12, пятницы, по 14, воскресенье.
Далее 4 ноября разобьет ровно пополам первую рабочую неделю месяца — День народного единства выпадает на среду и его никак не привязать к очередным выходным. А 31 декабря россияне снова уйдут на зимние каникулы в преддверии нового, 2027 года.
В канун 2026-го волгоградцев и других россиян с высоты 400 км поздравили космонавты.