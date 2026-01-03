В красноярском Татышев-парке 7 января открывается резиденция Деда Мороза

В Красноярске стартует серия новогодних встреч с Дедом Морозом. Местом действия станет популярный городской Татышев-парк, где на несколько дней откроется специальная резиденция главного зимнего волшебника.
Праздничные мероприятия запланированы на период с 7 по 11 января. Резиденция будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Участие для всех гостей бесплатное.
Как рассказали в мэрии, программа включает личные встречи с Дедом Морозом, во время которых дети смогут прочитать ему стихи и сделать памятные фотографии.
Для создания атмосферы ожидания чуда на площадке будут присутствовать дружелюбные хаски, а для развлечения гостей организуют игры на мини-катке.
Событие проводится при поддержке Хазрета Меджидовича Совмена, почётного гражданина города Красноярска и Красноярского края.
