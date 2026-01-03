Новогодний фейерверк едва не сжег многоэтажку в Хабаровске

Обошлось без пострадавших.
В новогоднюю ночь в одном из жилых домов края произошел пожар, причиной которого стал запуск пиротехники во дворе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В первые минуты 2026 года, около часа ночи, произошло возгорание в 10-этажном доме на улице Чехова. По предварительной версии дознавателей МЧС, горящая частица от фейерверка, запущенного во дворе, долетела до балкона на 9-м этаже.
Пламя полностью уничтожило вещи, хранившиеся на лоджии, и повредило кухню квартиры. От высокой температуры огня обгорел балкон квартиры этажом выше. Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. На тушение пожара огнеборцам потребовалось более часа. К счастью, в результате происшествия никто из жильцов дома не пострадал.
Этот случай стал единственным зафиксированным пожаром из-за пиротехники в первые дни нового года. Всего же с начала 2026 года в крае зарегистрировано около 30 возгораний, большинство из которых произошло в жилом секторе.