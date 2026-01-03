Ричмонд
Под Тобольском дорожники третий день борются со заметенными зимниками

В Тобольском округе (Тюменская область) с 1 января ведется расчистка зимника Овсянниково — Лайтамак. Местные жители жалуются властям на сложности с проездом, дорожник в свою очередь вот уже третий день убирают снег, но метель за несколько часов заметает проезд.

Дорожники начали расчистку зимников с 1 января.

«Мы в курсе ситуации на участке Овсянниково — Лайтамак, где возникли сложности с проездом, о чём нам также сообщали жители, присылая видео. Даже после прохода техники через некоторое время дороги вновь заметает. Спецтехника очищала зимники 1 — 2 января, продолжает это делать сегодня», — подлилась мэрия округа в telegram-канале.

Глава Андрей Ходосевич держит ситуацию на личном контроле. Накануне он выехал на зимнюю трассу для оценки обстановки и работы техники.