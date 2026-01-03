Под Тобольском дорожники третий день борются со заметенными зимниками

В Тобольском округе (Тюменская область) с 1 января ведется расчистка зимника Овсянниково — Лайтамак. Местные жители жалуются властям на сложности с проездом, дорожник в свою очередь вот уже третий день убирают снег, но метель за несколько часов заметает проезд.