Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов произошла в столице Венесуэлы

Серия взрывов произошла в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в субботу, 3 января, сообщают местные СМИ.

Серия взрывов произошла в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в субботу, 3 января, сообщают местные СМИ.

При этом журналисты пишут о возможном ударе армии Соединенных Штатов в том числе по авиабазе, сообщает Telegram-канал RT. Других подробностей не приводится.

До этого президент США Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также объявил блокаде нефтяных танкеров, следующих в эту страну.

18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы и считает это потенциально очень опасным. Он отметил, что Венесуэла — это союзник России.

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто в свою очередь высказался, что власти Венесуэлы благодарны России за оказанную поддержку в защите суверенитета и сохранении зоны мира в Карибском бассейне.

Военно-морские силы США вывели все свои боевые корабли из Средиземного моря. В то же время другие корабли в ноябре направились в Карибское море, к северу от Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше