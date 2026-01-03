Серия взрывов произошла в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в субботу, 3 января, сообщают местные СМИ.
При этом журналисты пишут о возможном ударе армии Соединенных Штатов в том числе по авиабазе, сообщает Telegram-канал RT. Других подробностей не приводится.
До этого президент США Дональд Трамп признал действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также объявил блокаде нефтяных танкеров, следующих в эту страну.
18 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит нагнетание ситуации вокруг Венесуэлы и считает это потенциально очень опасным. Он отметил, что Венесуэла — это союзник России.
Глава МИД страны Иван Хиль Пинто в свою очередь высказался, что власти Венесуэлы благодарны России за оказанную поддержку в защите суверенитета и сохранении зоны мира в Карибском бассейне.
Военно-морские силы США вывели все свои боевые корабли из Средиземного моря. В то же время другие корабли в ноябре направились в Карибское море, к северу от Венесуэлы.