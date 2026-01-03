Меньше получать нельзя: МРОТ в Тюменской области в 2026 году превысил 27 000

По закону регионы имеют право устанавливать свой МРОТ, но он не может быть меньше федерального. В Тюменской области никаких дополнительных соглашений по этому поводу в настоящий момент не принято. При этом на сумму должны начисляться районные коэффициенты и процентные надбавки. В нашем регионе это актуально для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. А именно — для Уватского района.