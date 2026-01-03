Меньше получать нельзя: МРОТ в Тюменской области в 2026 году превысил 27 000

По сравнению с 2025 годом МРОТ вырос почти на 21%
Минимальный размер оплаты труда в Тюменской области на 2026 год равняется федеральному и составляет 27 093 рубля в месяц. На что влияет этот показатель — в материале URA.RU.
Что такое МРОТ.
Минимальный размер оплаты труда — это сумма, меньше которой работодатель не может платить своему сотруднику в месяц. Это актуально для тех, кто работает по трудовому договору и на условиях полной занятости. При этом при расчете окончательной зарплаты из МРОТ вычитают налог на доход (НДФЛ).
МРОТ в 2026 году в Тюменской области.
По закону регионы имеют право устанавливать свой МРОТ, но он не может быть меньше федерального. В Тюменской области никаких дополнительных соглашений по этому поводу в настоящий момент не принято. При этом на сумму должны начисляться районные коэффициенты и процентные надбавки. В нашем регионе это актуально для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. А именно — для Уватского района.
На что влияет МРОТ.
Для расчета различных выплат МРОТ важен для тех, кто получает низкий заработок или имеет недостаточно стажа. Именно по минимальному размеру оплаты труда в ряде случаев начисляются больничные, отпускные, декретные или пособие по безработице.