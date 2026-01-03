Ричмонд
Меньше получать нельзя: МРОТ в Тюменской области в 2026 году превысил 27 000

Минимальный размер оплаты труда в Тюменской области на 2026 год равняется федеральному и составляет 27 093 рубля в месяц. На что влияет этот показатель — в материале URA.RU.

Минимальный размер оплаты труда в Тюменской области на 2026 год равняется федеральному и составляет 27 093 рубля в месяц. На что влияет этот показатель — в материале URA.RU.

Что такое МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда — это сумма, меньше которой работодатель не может платить своему сотруднику в месяц. Это актуально для тех, кто работает по трудовому договору и на условиях полной занятости. При этом при расчете окончательной зарплаты из МРОТ вычитают налог на доход (НДФЛ).

МРОТ в 2026 году в Тюменской области.

По закону регионы имеют право устанавливать свой МРОТ, но он не может быть меньше федерального. В Тюменской области никаких дополнительных соглашений по этому поводу в настоящий момент не принято. При этом на сумму должны начисляться районные коэффициенты и процентные надбавки. В нашем регионе это актуально для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. А именно — для Уватского района.

На что влияет МРОТ.

Для расчета различных выплат МРОТ важен для тех, кто получает низкий заработок или имеет недостаточно стажа. Именно по минимальному размеру оплаты труда в ряде случаев начисляются больничные, отпускные, декретные или пособие по безработице.