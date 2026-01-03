Ричмонд
В Октябрьском округе Омска появятся две новых игровых площадки

Инициативные проекты будут реализованы в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в октябрьском округе Омска появятся две новых детских игровых площадки. О том, какие инициативные проекты там будут реализованы, сообщили в администрации города.

Первая игровая зона появится в сквере по улице Пономаренко, 2. Площадка будет оборудована игровыми комплексами и малыми архитектурными формами. Второй проект под названием «Двор мечты» будет реализован по адресу улица 4-я Транспортная, 10−12. Здесь обустроят спортивный комплекс, качели, карусели и домики-беседки.

Общий бюджет двух проектов составляет около 4 млн рублей.