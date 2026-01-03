В Октябрьском округе Омска появятся две новых игровых площадки

Первая игровая зона появится в сквере по улице Пономаренко, 2. Площадка будет оборудована игровыми комплексами и малыми архитектурными формами. Второй проект под названием «Двор мечты» будет реализован по адресу улица 4-я Транспортная, 10−12. Здесь обустроят спортивный комплекс, качели, карусели и домики-беседки.