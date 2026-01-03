В БФУ имени Канта создали уникальный материал для накопителей электроэнергии

По поручению президента Владимира Путина, Калининградская область в 2024 году стала пилотным регионом страны по развитию электромобильности. С этой целью в регионе развиваются или созданы «с нуля» несколько предприятий, крупнейшим из которых является производитель автомобилей «Автотор». В частности, завод выпускает электрокары под собственным брендом «Амберавто». Все предприятия в этой отрасли заинтересованы в максимальной локализации производства, в том числе по причине географического расположения Калининградской области, по сухопутной границе со всех сторон окруженной государствами ЕС. Разработку БФУ можно использовать для аккумуляторов электрокаров, что вносит свой вклад в решение задачи локализации.