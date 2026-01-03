Ричмонд
Проезд на 3 автобусных маршрутах подорожает в Иркутске после праздников

Представители коммерческих перевозчиков уже уведомили об этом городскую администрацию.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость проезда ещё на трёх автобусных маршрутах подорожает в Иркутске после новогодних праздников. Представители коммерческих перевозчиков уже уведомили об этом городскую администрацию.

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, с 12 января проезд на автобусах номер 3 «6-й посёлок ГЭС — Студгородок — Центральный рынок — Аэропорт» подорожает до 45 рублей. С14 января стоимость поездки на автобусах номер 10К «Ново-Ленино — Иркутск-2» вырастет до 40 рублей в дневное время и 45 рублей — после 20:00. А с 15 января вырастет стоимость проезда на одном из самых популярных городских маршрутов номер 80 «Областная больница — Студгородок — Железнодорожный вокзал — Аэропорт — Пискунова — Байкальская — Студгородок — Областная больница» составит 45 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 января в Иркутске также вырастет стоимость проезда на автобусах номер 74 «Первомайский — Университетский — Студгородок — Ленина — плотина ГЭС — Университетский — Первомайский». Поездка подорожает до 50 рублей.