Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США атаковали Венесуэлу, отключив электроснабжение в Каракасе

Военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по военным объектам в районе Каракаса, столице Венесуэлы.

Сообщается, что территория на юге города вблизи одной из военных баз осталась без электроснабжения.

По данным СМИ, целями атаки стали военный комплекс Фортэ Тиуна, а также авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Срочная новость.

Военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по военным объектам в районе Каракаса, столице Венесуэлы.

Сообщается, что территория на юге города вблизи одной из военных баз осталась без электроснабжения.

По данным СМИ, целями атаки стали военный комплекс Фортэ Тиуна, а также авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше