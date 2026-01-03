США атаковали Венесуэлу, отключив электроснабжение в Каракасе

Срочная новость.
Военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по военным объектам в районе Каракаса, столице Венесуэлы.
Сообщается, что территория на юге города вблизи одной из военных баз осталась без электроснабжения.
По данным СМИ, целями атаки стали военный комплекс Фортэ Тиуна, а также авиабаза имени генералиссимуса Франсиско де Миранды.
