Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столице Венесуэлы прозвучали взрывы, над городом пролетели самолеты

В Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов.

Источник: Комсомольская правда

Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в субботу, 3 января, пишет Reuters.

Как передает издание, в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, а над городом пролетело несколько самолетов. В результате взрывов недалеко от крупной военной базы в южной части города отключилось электричество.

Напомним, в ноябре 2025 года Пентагон объявил о начале масштабной операции в Западном полушарии. Миссия Southern Spear, как утверждается, направлена против наркотеррористов. Президенту США Дональду Трампу представили планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Они включают в себя удары по наземным целям.

Позже власти США сообщили об ударе по «крупному предприятию» в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что удар по объекту нанесен американскими военными в ночное время. Он назвал эту атаку «очень сильной».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше