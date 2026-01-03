В столице Венесуэлы прозвучали взрывы, над городом пролетели самолеты

Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом в субботу, 3 января, пишет Reuters.
Как передает издание, в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, а над городом пролетело несколько самолетов. В результате взрывов недалеко от крупной военной базы в южной части города отключилось электричество.
Напомним, в ноябре 2025 года Пентагон объявил о начале масштабной операции в Западном полушарии. Миссия Southern Spear, как утверждается, направлена против наркотеррористов. Президенту США Дональду Трампу представили планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Они включают в себя удары по наземным целям.
Позже власти США сообщили об ударе по «крупному предприятию» в Венесуэле. Глава Белого дома уточнил, что удар по объекту нанесен американскими военными в ночное время. Он назвал эту атаку «очень сильной».