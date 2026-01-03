Ричмонд
Названо количество проката, которое получит Голливуд при возвращении в Россию

В случае возобновления проката голливудских картин в России их доля в репертуаре кинотеатров не превысит 30%. Так считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Воронков отметил, что российское кино вышло на новый уровень за последние годы.

«Даже в случае возвращения Голливуда, для него будет перелом модели работы. Вернись он сейчас максимум — около 30% эфира, все-таки зритель поменялся, изменился и уровень российского кино», — сказал Воронков в беседе с ТАСС.

Воронков считает, что для стабильного развития кинорынка достаточно регулярного выхода двух качественных российских релизов, тогда потребность в голливудской продукции отпадет вовсе. Он признал, что такая планка является очень высокой, однако уже выглядит достижимой. Эксперт добавил, что в настоящее время рынок фактически вышел на уровень одного крупного фильма в месяц, что для отрасли является серьезным успехом.

Эксперт добавил, что по итогам 2025 года индустрии удалось превзойти обозначенный ориентир. По его словам, в текущем году, с учетом зарубежного контента и отдельных проектов, совокупный показатель даже превысил эту планку. Ключевой задачей, подчеркнул он, остается дальнейшее наращивание объемов производства.

Он отметил, что в первые годы после ухода голливудских студий на рынке ощущалась острая нехватка российских премьер, однако его объемы постепенно увеличивались. Сейчас, подчеркнул Воронков, рынок вышел на этап, когда не только количество, но и качество российского контента существенно выросли.