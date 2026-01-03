Названо количество проката, которое получит Голливуд при возвращении в Россию

Воронков считает, что для стабильного развития кинорынка достаточно регулярного выхода двух качественных российских релизов, тогда потребность в голливудской продукции отпадет вовсе. Он признал, что такая планка является очень высокой, однако уже выглядит достижимой. Эксперт добавил, что в настоящее время рынок фактически вышел на уровень одного крупного фильма в месяц, что для отрасли является серьезным успехом.