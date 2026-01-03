Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они оценивают доступность и возможность зимнего детского отдыха.
«Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха?», — написал Володин.
Предлагается три варианта ответа: «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «все равно». В настоящее время лидирует вариант «неудовлетворительно».
