Минтруда сказало про 12 выходных и сокращенный рабочий день 6 января в Беларуси

Если сократить рабочий день невозможно работнику по объективным причинам, то переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или дополнительной оплатой за сверхурочные часы. Когда праздничные нерабочие дни приходятся на время трудового отпуска, то в число календарных дней отпуска их не включают и не оплачивают.