Минтруда сказало про 12 выходных и сокращенный рабочий день 6 января в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили белорусам о сокращенном рабочем дне в первую неделю января.
В Минтруда напомнили, что во вторник, 6 января, белорусов ожидает сокращенный рабочий день. Так, в православный рождественский Сочельник у белорусов есть возможность уйти домой с работы на один час раньше. В среду, 7 января, православные белорусы отмечают Рождество Христово — это праздничный день.
— Работающему на полставки уйти 6 января с работы можно на полчаса раньше, — сообщили в пресс-службе.
Если сократить рабочий день невозможно работнику по объективным причинам, то переработка должна быть компенсирована дополнительным отдыхом или дополнительной оплатой за сверхурочные часы. Когда праздничные нерабочие дни приходятся на время трудового отпуска, то в число календарных дней отпуска их не включают и не оплачивают.
Таким образом всего у белорусов в январе 12 праздничных и выходных дней, а рабочих дней — 19. Длинные выходные у большинства белорусов продлятся по 4 января включительно.
