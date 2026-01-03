Ричмонд
Белоруска Арина Соболенко рассказала, куда инвестирует заработанные миллионы

Соболенко сказала, куда вкладывает заработанные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в интервью гонконгской версии журнала о моде «Татлер» рассказала, куда вкладывает деньги.

Автор интервью с Ариной напомнил, что она заработала более 45 миллионов долларов США призовых за карьеру, включая 15 миллионов долларов только за прошлый сезон. Но это только на корте, а ведь в ее копилке еще и миллионы долларов от рекламы.

«Для меня очень важно инвестировать в бренды, в которые я искренне верю, и я также хочу построить свой собственный бизнес таким образом, чтобы он был устойчивым и после завершения моей карьеры на корте», — сказала Арина.

Выбирая, куда вложить деньги, она полагается на советы профессионалов.

«Я доверяю своей команде, которая поможет мне найти значимые инвестиционные возможности, соответствующие моим личным ценностям в области здоровья и благополучия», — поделилась Соболенко.

В статье отмечается, что она поддержала бренды товаров для здоровья, а еще инвестировала в бренд пищевых добавок и стала его глобальным амбассадором.

В эти дни Соболенко находится в Австралии, где перед турниром «Большого шлема» войдет в сезон играми в Брисбене. Там с 4 по 11 января пройдет турнир WTA-500. Соболенко начнет борьбу за титул со второго круга, в котором выйдет на победительницу в противостоянии испанки Кристины Букши и соперницы из квалификации. Кроме того, Арина сыграет с подругой Паулой Бадосой в парной разряде.

