Белоруска Арина Соболенко рассказала, куда инвестирует заработанные миллионы

В эти дни Соболенко находится в Австралии, где перед турниром «Большого шлема» войдет в сезон играми в Брисбене. Там с 4 по 11 января пройдет турнир WTA-500. Соболенко начнет борьбу за титул со второго круга, в котором выйдет на победительницу в противостоянии испанки Кристины Букши и соперницы из квалификации. Кроме того, Арина сыграет с подругой Паулой Бадосой в парной разряде.