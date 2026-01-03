В 2025 году во Владивостоке зарегистрировали 5 тысяч браков

В 2025 году во Владивостоке было заключено в 1,7 раза больше бракосочетаний, чем разводов. В абсолютных цифрах свои отношения вступлением в официальный союз оформили в пяти тысячах случаев.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, средний возраст жениха 35 лет, а невесты — 33 года. В целом по статистике больше половины людей — 55% — вступают в брак до 35 лет.
При этом есть и рекордсмены по возрасту. В прошлом году самому старому новобрачному было 89 лет, а самой взрослой невесте исполнилось 93 года.
Интересно, что средний возраст родителей ниже, чем средний возраст играющих свадьбу. Во Владивостоке средний возраст молодой мамы — 30 лет, папам в среднем на три года больше.
Также семьи активно осваивают новые технологии. Многие подавали заявления с ЗАГС по интернету. Также в 48% случаев через портал Госуслуги регистрировали рождение детей.
В 2025-м новорожденным чаще давали имя Александр. Девочкам — Ева. Также популярными были такие имена, как Михаил, Роман, Анна.