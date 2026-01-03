Тюменская область вошла в топ везучих регионов в новогодней лотерее

Тюменцы выиграли в новогодней лотерее «Русское лото» почти 391 миллион рублей.
Жители Тюменской области выиграли почти 391 миллион рублей в новогоднем розыгрыше лотерей «Русское лото». С этим результатом регион вошел в тройку лидеров, уступив Свердловской и Новосибирской областям. Результатами поделились в пресс-службе организатора.
«В Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях появились победители, разделившие главный приз в 1 миллиард рублей, именно эти регионы занимают первые строчки топ-10 везучих регионов. Жители Тюменской области выиграли 390,9 миллиона», — сообщили в пресс-службе «Столото» изданию РИА Новости.
Лидер рейтинга — Свердловская область. Ее жители выиграли в праздничном тираже 449 миллионов рублей. В пятерку лидеров также вошли Москва и Московская область.