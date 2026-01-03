Тюменская область вошла в топ везучих регионов в новогодней лотерее

Жители Тюменской области выиграли почти 391 миллион рублей в новогоднем розыгрыше лотерей «Русское лото». С этим результатом регион вошел в тройку лидеров, уступив Свердловской и Новосибирской областям. Результатами поделились в пресс-службе организатора.