МЧС предупредило белорусов о гололедице и ветре с метелью на 3 января

МЧС предупредило белорусов о гололедице на дорогах в Беларуси в субботу, 3 января.
— В субботу, 3 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, — прокомментировали в пресс-службе.
Среди других факторов опасности в ведомстве назвали затруднение движения транспорта. Также белорусов предупредили об увеличении рисков ДТП, травмирования граждан.
В течение суток по стране временами ожидается снег. В западных районах — слабая метель. Местами — слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет южного и юго-западного направления около 4 — 9 метров в секунду, в некоторых регионах в западной части страны порывы ветра будут усиливаться до 12 метров в секунду. Температура в течение суток будет около 0 — −6 градусов.
