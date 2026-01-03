Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило белорусов о гололедице и ветре с метелью на 3 января

МЧС сказало о пробках и рисках ДТП из-за гололеда и ветра в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

МЧС предупредило белорусов о гололедице на дорогах в Беларуси в субботу, 3 января.

— В субботу, 3 января, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, — прокомментировали в пресс-службе.

Среди других факторов опасности в ведомстве назвали затруднение движения транспорта. Также белорусов предупредили об увеличении рисков ДТП, травмирования граждан.

В течение суток по стране временами ожидается снег. В западных районах — слабая метель. Местами — слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет южного и юго-западного направления около 4 — 9 метров в секунду, в некоторых регионах в западной части страны порывы ветра будут усиливаться до 12 метров в секунду. Температура в течение суток будет около 0 — −6 градусов.

Кстати, ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси в январе 2026 года: «Будет много снега и теплее нормы».

А еще Минтруда сказало про 12 выходных и сокращенный рабочий день 6 января.