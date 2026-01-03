МЧС предупредило белорусов о гололедице и ветре с метелью на 3 января

В течение суток по стране временами ожидается снег. В западных районах — слабая метель. Местами — слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет южного и юго-западного направления около 4 — 9 метров в секунду, в некоторых регионах в западной части страны порывы ветра будут усиливаться до 12 метров в секунду. Температура в течение суток будет около 0 — −6 градусов.