Банки начали проверять операции при крупных покупках на маркетплейсах

Банки РФ начали перепроверять крупные покупки своих клиентов на маркетплейсах, блокируя операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Россияне сталкивались с блокировкой операций при попытке оплатить крупный заказ. Банк в уведомлениях предупреждал, что «операция отклонена во избежание мошенничества». Для снятия ограничений необходимо позвонить в банк.
По телефону голосовой помощник уточнял у клиента, не является ли операция мошеннической. После подтверждения банки блокировку снимают.
Кредитные организации также предлагают клиенту изучить уловки мошенников и узнать, как от них защититься.
