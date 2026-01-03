Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банки начали проверять операции при крупных покупках на маркетплейсах

Россияне столкнулись с блокировками при совершении крупных покупок на маркетплейсах.

Источник: Аргументы и факты

Банки РФ начали перепроверять крупные покупки своих клиентов на маркетплейсах, блокируя операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне сталкивались с блокировкой операций при попытке оплатить крупный заказ. Банк в уведомлениях предупреждал, что «операция отклонена во избежание мошенничества». Для снятия ограничений необходимо позвонить в банк.

По телефону голосовой помощник уточнял у клиента, не является ли операция мошеннической. После подтверждения банки блокировку снимают.

Кредитные организации также предлагают клиенту изучить уловки мошенников и узнать, как от них защититься.

Ранее aif.ru писал о пяти самых распространенных схемах мошенников на зимних каникулах 2026 года.