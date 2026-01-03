Водителей на трассе Красноярск-Элита начнут штрафовать за перегруз с 10 января

На автодороге из Красноярска в поселок Элита с 10 января полноценно начнет работать автоматический пункт весогабаритного контроля. Оборудование на протяжении трех месяцев проходило тестирование.
Как сообщает «Город Прима» со ссылкой на Красноярское управление автомобильных дорог, пункт контроля расположен на 4-м километре трассы.
Пункт начал работать в тестовом режиме 10 октября. В течение трех месяцев система фиксировала нарушения, связанные с превышением веса или габаритов транспортных средств, и информировала об этом владельцев, однако штрафы в этот период не выписывались.
С 10 января оборудование переходит в штатный режим работы, и зафиксированные нарушения будут наказываться.