Водителей на трассе Красноярск-Элита начнут штрафовать за перегруз с 10 января

С 10 января водителям будут приходить штрафы с пункта весогабаритного контроля на трассе Красноярск-Элита.

Источник: Соцсети

На автодороге из Красноярска в поселок Элита с 10 января полноценно начнет работать автоматический пункт весогабаритного контроля. Оборудование на протяжении трех месяцев проходило тестирование.

Как сообщает «Город Прима» со ссылкой на Красноярское управление автомобильных дорог, пункт контроля расположен на 4-м километре трассы.

Пункт начал работать в тестовом режиме 10 октября. В течение трех месяцев система фиксировала нарушения, связанные с превышением веса или габаритов транспортных средств, и информировала об этом владельцев, однако штрафы в этот период не выписывались.

С 10 января оборудование переходит в штатный режим работы, и зафиксированные нарушения будут наказываться.