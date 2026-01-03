Зимние ярмарки Кишинева продолжаются: Успейте купить к Рождеству что-то вкусненькое и молдавское к праздничному столу — сообщаем адреса

Мэрия Кишинева сообщает, что 3−4 января в различных секторах столицы пройдут ярмарки и выставки местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
На площади Большого Национального собрания до 7 января- городская Рождественская ярмарка.
Ботаника.
В парке «Валя Трандафирилор», на главной аллее — Ярмарка ремесел и изделий ручной работы — до 7 января.
Буюканы.
В сквере Театра оперы и балета «Мария Биешу» до 15.01.2026 работает Рождественская ярмарка;
На улице Митрополита Варлаама, на участке между улицами Армянской и Тигина, до 20 января работает тематическая ярмарка «Falgi de nea».
На бульваре Мирчи чел Бэтрын, на пересечении с улицей П. Заднипру до 5 января работает Рождественская ярмарка;
На улице Михая Садовяну, 42/6, торговый центр PORT MALL — Рождественская ярмарка работает до 15 января.
Кишиневская мэрия призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.
