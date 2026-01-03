Ричмонд
Зимние ярмарки Кишинева продолжаются: Успейте купить к Рождеству что-то вкусненькое и молдавское к праздничному столу — сообщаем адреса

Такие ярмарки давно уже полюбились кишиневцам.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что 3−4 января в различных секторах столицы пройдут ярмарки и выставки местной продукции и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления жителям доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.

На площади Большого Национального собрания до 7 января- городская Рождественская ярмарка.

Ботаника.

В парке «Валя Трандафирилор», на главной аллее — Ярмарка ремесел и изделий ручной работы — до 7 января.

Буюканы.

В сквере Театра оперы и балета «Мария Биешу» до 15.01.2026 работает Рождественская ярмарка;

На улице Митрополита Варлаама, на участке между улицами Армянской и Тигина, до 20 января работает тематическая ярмарка «Falgi de nea».

На бульваре Мирчи чел Бэтрын, на пересечении с улицей П. Заднипру до 5 января работает Рождественская ярмарка;

На улице Михая Садовяну, 42/6, торговый центр PORT MALL — Рождественская ярмарка работает до 15 января.

Кишиневская мэрия призывает горожан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.

