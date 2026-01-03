Суд признал законным приговор по делу о краже имущества у Чубайса

Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор Хамовнического суда Москвы, назначившего ранее до семи лет колонии фигурантам уголовного дела о краже имущества на 65 млн рублей у Анатолия Чубайса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката одного из осужденных Вячеслава Макарова.
«Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений», — заявил собеседник агентства.
Илья Сучков получил самый большой срок — 7 лет колонии общего режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Остальные фигуранты приговорены к срокам от 3 лет 10 месяцев. Антон Поляков и Алексей Уляхин уже отбыли наказания с учетом времени меры пресечения.
Напомним, судебная тяжба о краже имущества уехавшего за границу Чубайса длится не первый год. Как сообщалось, в 2024 году он снизил свои требования на 5 млн рублей — до 65 млн рублей.
При этом бывший глава «Роснано» сообщил, что не намерен принимать участие в судебном процессе по уголовному делу о краже его имущества.