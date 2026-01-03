Январь 2026 и пустой кошелёк: Как восстановить своё финансовое положение после предновогодних трат

Составляйте списки, где на первых позициях будут только действительно нужные вещи, а то, без чего можно и обойтись, пусть будет в самом конце. И если на них денег не остаётся и купить их без вреда бюджету не получится, значит, и не стоит их брать, тем более что самое важное вы уже приобрели. Это позволит вам наслаждаться праздником без лишнего финансового напряжения и сохранить финансовую стабильность на длительный срок.