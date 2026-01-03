Январь 2026 и пустой кошелёк: Как восстановить своё финансовое положение после предновогодних трат

Посчитайте оставшиеся финансы.
Начните с того, что посчитайте все остатки на дебетовых картах и наличные деньги. Не забудьте учесть накопленный кешбэк, ведь это тоже деньги, которые могут помочь в дальнейшем планировании бюджета. Также полезно оценить, как обстоят дела с кредитными картами. Если льготный период по кредитке подходит к концу, лучше временно отложить её в сторону, чтобы избежать высоких процентов.
После того как вы всё подсчитали, добавьте к этой сумме ожидаемый доход, например аванс за январь. Это позволит вам получить более полное представление о своих финансах и поможет спланировать свои затраты на ближайшее время.
Составьте план расходов.
Также важно заранее составить список всех необходимых расходов. В этот список включите такие статьи, как ежемесячные платежи по кредитам, аренда жилья и регулярные покупки продуктов питания. После того как основные расходы будут учтены, рекомендуем вам использовать банковские приложения, чтобы отслеживать остаток средств на счету.
Разделите оставшуюся сумму на количество дней, оставшихся до получения следующей зарплаты, и получите свой суточный бюджет, который лучше не превышать, чтобы не остаться без денег вовсе.
Не тратьте деньги на лишнее.
Анализируя свои расходы, вы можете обнаружить ряд трат, от которых можно безболезненно отказаться, хотя бы на время. Например, возможно, у вас есть подписки на различные сервисы, которыми вы практически не пользуетесь, или вы регулярно покупаете кофе навынос, что в долгосрочной перспективе может существенно сказываться на вашем бюджете.
Чтобы снизить расходы, рассмотрите возможность замены некоторых привычек на более экономичные варианты. Вместо того чтобы тратить деньги на дорогие развлечения, попробуйте найти мероприятия со свободным входом в вашем городе или просто прогуляйтесь на свежем воздухе. Это и бесплатно, и полезно.
Не берите деньги в долг.
Лучше не берите деньги в долг, хоть это и может показаться неплохим решением на фоне обмельчавшего кошелька. Долг накладывает не только финансовую нагрузку, но и психологическую ответственность. Даже если вы берёте деньги у друга без процентов и на длительный срок, в конечном итоге вам придётся вернуть эту сумму.
Кроме того, из своих собственных накоплений, например подушки безопасности, тоже лучше не брать. Да, может возникнуть соблазн воспользоваться частью этих средств для временного облегчения. Однако стоит задуматься, готовы ли вы отодвинуть цель, на которую копите, ещё дальше ради краткосрочного комфорта.
В конечном итоге стоит задать себе вопрос: что для вас важнее — временно улучшить своё финансовое положение за счёт накоплений или придерживаться намеченного плана и избегать долгов? Лучше немного сократить расходы и сохранить свои сбережения нетронутыми. В крайнем случае можно рассмотреть вариант с кредитной картой. Главное! Внимательно следите за льготным периодом и вовремя вносите платежи, чтобы не нарваться на космические проценты и влезть в ещё больший долг.
Продайте что-нибудь ненужное.
Одним из способов пополнения бюджета может быть продажа чего-то ненужного вам. Проверьте антресоли, шкафы и балконы. Внимательно осмотрите вещи, которыми давно не пользовались: санки, детский велосипед, книги, которые уже прочитаны, и электроника, которая просто пылится на полке.
Также обратите внимание на одежду и обувь, которые больше вам не подходят по стилю или размеру. Всё это можно выставить на продажу на различных онлайн-платформах. Кроме того, не забудьте о новогодних подарках, которые вам «не зашли», или о подарочных картах и сертификатах, которые вы не планируете использовать. Их можно продать со скидкой, что позволит другим людям получить то, что им будет полезно, а вам — немного заработать.
Сделайте работу над ошибками.
Чтобы избежать ненужных трат и стресса в будущем, проанализируйте уже сегодня свои расходы и выявите ошибки. Это поможет понять, где можно будет сэкономить, а какие покупки действительно важны.
Составляйте списки, где на первых позициях будут только действительно нужные вещи, а то, без чего можно и обойтись, пусть будет в самом конце. И если на них денег не остаётся и купить их без вреда бюджету не получится, значит, и не стоит их брать, тем более что самое важное вы уже приобрели. Это позволит вам наслаждаться праздником без лишнего финансового напряжения и сохранить финансовую стабильность на длительный срок.