В 2026 году челябинцы смогут выбирать, как приумножить доходы и не прогореть

Челябинцам раскрыли возможности для инвестиций в 2026 году.
Наступивший 2026 год обещает челябинцам новые возможности для пассивного дохода. Новыми они стали потому, что изменилась политика Банка России. Если еще осенью ключевая ставка была заоблачной, что стимулировало приток денег в банки, то в декабре «ключ» в очередной раз снизился, повышая привлекательность других инструментов для инвесторов. Но, как выяснило URA.RU, не все так очевидно. Тем не менее, найти оптимальное сочетание низкого риска и выгодных доходностей возможно.
Вклады сохранили лоск.
Пиковые значения ключевой ставки сохранялись долгое время. С октября 2024 года по июнь 2025-го показатель находился на уровне 21%. Потом началось снижение. Последнее решение Банка России только подтвердило тренд: 19 декабря совет директоров регулятора снизил ключевую ставку до 16%. Деньги для заемщиков стали более доступными, что для рядовых вкладчиков означает сокращение банковских ставок.
«Несмотря на переход регулятора к снижению ключевой ставки доходность консервативных рублевых инструментов инвестирования остается привлекательной. В рамках 2025 года наилучший результат показали стратегии с опорой именно на эти инструменты: мы наблюдаем хорошую доходность по облигациям и фондам денежного рынка, и в том числе по вкладам. Отметим, что при высокой доходности эти инструменты несут на себе низкие риски», — пояснил URA.RU вице-президент — региональный директор банка ПСБ в Челябинске Алексей Юхачев.
Даже при сниженной ключевой ставке остались выгодные вклады.
Он обратил внимание на важный психологический барьер: ставки по вкладам хоть и снизились, но все еще перекрывают инфляцию. Люди привыкли доверять банкам, и эта тенденция сохранится долго. Юхачев счел, что классический депозит продолжит оставаться ядром инвестиционного портфеля для большинства жителей области, особенно для начинающих свой путь в мире финансов.
Однако эксперт порекомендовал смотреть дальше ближайшего горизонта. Снижение ставки Банка России — сигнал к тому, чтобы начать диверсификацию.
«Чем ниже ключевая ставка, тем интереснее становятся долговые бумаги. Инвесторы уже перебрасывают часть капитала в облигации, и этот тренд будет набирать силу в 2026 году», — отметил Юхачев.
Недвижимость между прошлым и будущим.
Пока банки готовятся корректировать ставки, рынок недвижимости региона замер. Основатель «ДАН Недвижимость» Валентин Корытный заметил, что итог 2025 года еще не подведен. Многие сделки, особенно в сфере коммерческой недвижимости, открытые осенью, плавно перетекли в новый год.
«Если купить построенную квартиру, это можно сделать быстро. Но чаще бывает, что объект только строится. В этом случае обязательства застройщика отодвигаются на 6−12 месяцев, а то и больше. Рынок недвижимости обычно реагирует на произошедшие изменения с задержкой», — сказал Корытный.
Собеседник отметил, что снижение ключевой ставки — хорошая новость для отрасли. Для челябинцев, которые давно собирались инвестировать в жилье, появился повод задуматься. Если спрос инвестиционный и не к спеху, то подождав, можно выиграть. Мяч теперь — на стороне финансового сектора.
Эксперты не ждут снижения цен на квадратные метры в Челябинске.
«Требуется время, чтобы банки изменили ставку в сторону понижения. Это не произойдет за один день. Скорее всего, до конца февраля появятся новые, более выгодные условия. Соответственно, в первом квартале станет понятна реальная динамика спроса и предложения», — спрогнозировал эксперт.
При этом Корытный не ожидает снижения стоимости квадратного метра. Но и рост цен, если и случится, будет умеренным — в среднем по рынку в пределах трех-пяти процентов. Но собеседник URA.RU не исключил и существенного роста по некоторым и эксклюзивным объектам Челябинска. И привлекательность для покупателя по ним сохранится. В стадии стагнации в течение первого квартала у инвесторов будет достаточно времени, чтобы взвесить обстоятельства и принять верные решения.
Финансовые идеи для новых впечатлений.
Идея не класть все яйца в одну корзину в наступающем году звучит как никогда актуально. Вклады и квартиры — привычный многим инструмент инвестиций, но не единственный. С каждым годом популярность набирают и другие. Еще осенью глава бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов челябинского отделения «Опоры России» Александр Целых рассказал URA.RU, что разумная диверсификация касается не только разных инструментов, но и разных сфер экономики и даже регионов.
«Часть денег можно положить на вклад, на другую купить облигации федерального займа (ОФЗ) или направить в фонд денежного рынка. А если выйти на фондовую биржу и сделать это через индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), дополнительно можно получить вычеты по НДФЛ», — объяснял тогда Целых.
Он напомнил, что государственные облигации остались самым надежным инструментом после банковского вклада. Для более доходных вложений стоит присмотреться к корпоративным облигациям стабильных эмитентов. Горизонт инвестирования по ИИС-3, если важно получить возврат подоходного налога, — от десяти лет. Среди других идей, кроме фондового рынка, способных диверсифицировать портфель, есть покупка курортной недвижимости.
Корытный предложил рассмотреть для долгосрочных вложений в нее пока еще мало освоенные инвесторами локации. Участник рынка посоветовал смотреть на прибрежные территории.
В Челябинской области недвижимость можно купить в популярных локациях и не только.
«В нашей области есть много малоизвестных озер, где участки стоят значительно дешевле, чем возле Тургояка или Увильдов. Но эта инвестиция на годы вперед. Чтобы место стало популярным, потребуется время», — заметил собеседник URA.RU.
Не всякая территория заинтересует покупателей. Выбирая место, Корытный рекомендовал смотреть на инфраструктуру: наличие удобных подъездных путей, коммуникации. Важна и небольшая удаленность от крупного города: в пределах 50−100 км максимум. Сумма в 10 миллионов рублей, по словам эксперта, уже позволит рассмотреть привлекательные варианты. Желающим инвестировать в более экзотическую для рядового покупателя промышленную или складскую недвижимость с такими деньгами в этот сектор лучше не идти и тем более не рисковать на заемные средства.
Обещали красивый доход.
Найдутся в 2026 году и другие менее очевидные, но более посильные варианты вложений. Ради уже упомянутой диверсификации можно обратиться к искусству. Не прекрасного ради, а дохода для. Гендиректор Златоустовской оружейной фабрики (ЗОФ) Валерий Томея в декабре рассказал про свой опыт инвестиций в гравюрные изделия.
«Инвестиционная привлекательность гравюры не вызывает сомнений. Антиквариат всегда растет в цене. За 15 лет цена отдельных работ выросла в десять раз», — рассказал URA.RU Томея.
Собеседник информагентства уточнил, что редкие экземпляры работ мастеров XIX-XX веков стали предметом охоты коллекционеров. Их можно продавать и покупать не только в антикварных лавках, но российских или международных аукционах. Это также долгосрочная инвестиция, результат которой можно оценить через годы.
Опрошенные URA.RU эксперты сошлись в главном: ключ к успеху в 2026 году — не в погоне за самой высокой доходностью, а в спокойствии и системности. Не терять голову и любые покупки делать осмыслено. Сказав об этом, собеседники информагентства напомнили: их мнения стоит рассматривать как информацию для размышления, а не в качестве инвестиционных рекомендаций. Каждое решение требует учета личных обстоятельств и, желательно, консультаций с профессиональными участниками рынка.