Прожиточный минимум в Курганской области вырос более чем на 1000 рублей

Правительство Курганской области с 1 января 2026 года повысило величину прожиточного минимума для жителей региона. На душу населения показатель составляет 17 803 рубля. О повышении URA.RU узнало из постановления правительства Курганской области за подписью губернатора Вадима Шумкова, документ размещен в официальной правовой системе региона.

«Установить величину прожиточного минимума в Курганской области на 2026 год в расчете на душу населения — 17803 рубля», — говорится в постановлении правительства региона. Повышение составило 1134 рубля.

Размер прожиточного минимума по сравнению с 2025 годом увеличился. В прошлом году он составляет 16 669 рублей на душу населения. Власти региона зафиксировали отдельные показатели для основных социальных групп. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2026 году определен на уровне 19 405 рублей. Для пенсионеров — 15 311 рублей. Для детей — 17 269 рублей.

Новые значения прожиточного минимума будут использоваться при расчете региональных социальных пособий и мер поддержки семей с низкими доходами. К ним относятся выплаты малоимущим, отдельные виды компенсаций и доплат, а также часть пособий на детей, которые привязаны к прожиточному минимуму в регионе. Органы соцзащиты и другие ведомства должны применять новые значения при формировании бюджетных обязательств и назначении выплат уже с января.