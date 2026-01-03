Прожиточный минимум в Курганской области вырос более чем на 1000 рублей

Новые значения прожиточного минимума будут использоваться при расчете региональных социальных пособий и мер поддержки семей с низкими доходами. К ним относятся выплаты малоимущим, отдельные виды компенсаций и доплат, а также часть пособий на детей, которые привязаны к прожиточному минимуму в регионе. Органы соцзащиты и другие ведомства должны применять новые значения при формировании бюджетных обязательств и назначении выплат уже с января.