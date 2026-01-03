Новогодние каникулы-2026: как хабаровчане развлекаются на открытом катке на набережной Амура

Самые активные и смелые под вечер спешат на набережную стадиона имени Ленина в Хабаровске, чтобы вдоволь повеселиться на катке, поиграть в хоккей и полюбоваться игрушками, созданными юными мастерами. На коньки становятся целыми семьями и вместе с друзьями. Это излюбленное место и для активного досуга молодежи.
Некоторые посетители приходят со своим снаряжением, если же своих коньков нет, можно их арендовать на любое время. Правда, запаздывать со сдачей не стоит — начислят штрафные рубли. И при минус 15−20 градусах многим дольше пробыть на воздухе не удается. В основном в очереди надолго не задерживаются, не считая, конечно, часов пик.
После яркого время препровождения можно зайти в крытое помещение, чтобы перекусить фастфуд и выбить горячих безалкогольных напитков. Время на катке убегает молниеносно: опытные конькобежцы успевают проехать не один круг, а начинающие спортсмены и детишки с каждой минутой скользят всё увереннее. Ведь на набережной собираются не для мировых рекордов, а для поднятия настроения и приятного катания на свежем воздухе.