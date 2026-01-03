Новогодние каникулы-2026: как хабаровчане развлекаются на открытом катке на набережной Амура

После яркого время препровождения можно зайти в крытое помещение, чтобы перекусить фастфуд и выбить горячих безалкогольных напитков. Время на катке убегает молниеносно: опытные конькобежцы успевают проехать не один круг, а начинающие спортсмены и детишки с каждой минутой скользят всё увереннее. Ведь на набережной собираются не для мировых рекордов, а для поднятия настроения и приятного катания на свежем воздухе.