РВСН исполнили мечты более тысячи детей в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Командование и военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) приняли участие в акции «Елка желаний» и исполнили желания более тысячи детей по всей России, сообщили в Минобороны РФ.
«Во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения проходит ежегодная благотворительная акция “Елка желаний”. В преддверии Нового года командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции “Елка желаний” и исполнили желания 1 тысячи детей по всей России», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, в главном гарнизоне РВСН — подмосковной Власихе — командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев исполнил желание четырехлетнего Тимофея, мечтавшего об игрушечном роботе. Кроме того, согласно информации ведомства, в акции приняли участие заместители командующего РВСН, которые также исполнили новогодние желания детей.
«В благотворительной акции приняли участие командование и военнослужащие объединений и соединений РВСН по всей стране. В рамках “Елки желаний” дети стратегических ракетчиков, заступающих в новогоднюю ночь на боевое дежурство, также получили подарки», — добавили в министерстве.
Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в России с 2018 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Старт благотворительной акции 3 декабря по традиции дал президент РФ Владимир Путин.