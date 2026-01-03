РВСН исполнили мечты более тысячи детей в рамках «Елки желаний»

Как уточнили в Минобороны, в главном гарнизоне РВСН — подмосковной Власихе — командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев исполнил желание четырехлетнего Тимофея, мечтавшего об игрушечном роботе. Кроме того, согласно информации ведомства, в акции приняли участие заместители командующего РВСН, которые также исполнили новогодние желания детей.