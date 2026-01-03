Ричмонд
СМИ: ВВС США атаковали военные объекты Венесуэлы

Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов атаковали военные объекты Венесуэлы. Об этом в субботу, 3 января, сообщает El Nacional.

В некоторых районах Каракаса наблюдаются отключения электричества. Взрывы были слышны в Эль-Хункито, Ла-Пастора, Макарао, Эль-Атильо, Эль-Маркес и Лос-Руисес, передает издание.

Серия ударов пришлась по базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе. При этом над Каракасом летят вертолеты, в том числе стоящие на вооружении армии США CH-47 «Чинук».

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в столице Венесуэлы Каракасе.

В декабре венесуэльские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США». Заседание должно было пройти 23 декабря.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о полном запрете на въезд в страну граждан семи стран. Под полные ограничения теперь попали и граждане Сьерра-Леоне и Лаоса, в отношении которых ранее действовали частичные ограничения.

