Лавров исполнил мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках «Елки желаний»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров исполнил новогодние мечты детей из Луганска и Воронежа в рамках акции «Ёлка желаний».
Лавров исполнил мечты двух ребят — шестнадцатилетнего Владислава из Луганска, который хотел побывать на программе «Рассказы о русской истории» и семнадцатилетней Полины из Воронежа, мечтающей о встрече с ведущим этой программы Владимиром Мединским.
Кроме того, детям организовали насыщенную культурную программу. Они посетили Центр истории российской дипломатической службы, исторический парк «Россия — моя история», Государственный исторический музей и Третьяковскую галерею, где им провели экскурсии.
Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.