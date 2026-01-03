В России создадут оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, говорится в сообщении кабмина.
«Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб», — сказано в сообщении.
Отмечается, что предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор при участии Администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.