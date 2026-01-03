Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России создадут оперштаб по борьбе с интернет-мошенниками

Мишустин поручил создать федеральный оперштаб по борьбе с кибермошенниками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать создание в России федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками, говорится в сообщении кабмина.

«Координацией работы по противодействию интернет-мошенникам займётся федеральный оперативный штаб», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предложения по его созданию и персональному составу должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор при участии Администрации президента, заинтересованных органов исполнительной власти, Банка России, Генпрокуратуры и Следственного комитета до 2 марта 2026 года.